Джакарта, 7 февраля, 2022, 08:25 — ИА Регнум. Туристический автобус, перевозивший группу туристов из Сукохарджо, провинция Центральная Ява, врезался в скалу, сообщает CNN Indonesia.

(сс) Tiomax80 Индонезия

Инцидент произошел на дороге Имогири-Длинго, а точнее на Букит Бего 7 февраля 2022 года.

Начальник полиции заявил, что туристический автобус «Гандос Абади» перевозил 47 человек. В результате инцидента погибли 13 человек, еще 34 человека находятся в больнице.

Предположительно, авария произошла из-за отказа тормозов.