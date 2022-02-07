В Индонезии при ДТП погибли 13 туристов
Джакарта, 7 февраля, 2022, 08:25 — ИА Регнум. Туристический автобус, перевозивший группу туристов из Сукохарджо, провинция Центральная Ява, врезался в скалу, сообщает CNN Indonesia.
(сс) Tiomax80
Индонезия
Инцидент произошел на дороге Имогири-Длинго, а точнее на Букит Бего 7 февраля 2022 года.
Начальник полиции заявил, что туристический автобус «Гандос Абади» перевозил 47 человек. В результате инцидента погибли 13 человек, еще 34 человека находятся в больнице.
Предположительно, авария произошла из-за отказа тормозов.