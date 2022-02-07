Джакарта, 7 февраля, 2022, 08:10 — ИА Регнум. Вулкан Мерапи, расположенный на границе Джокьякарты и Центральной Явы, дважды выбросил в небо горячее облако, сообщает CNN Indonesia.

Crisco 1492 Вулкан Мерапи

На горе произошло облако горячих лавин, состоящих из пара с расстоянием скольжения около 2 км.

На сейсмограмме была зафиксирована лавина горячего облака с амплитудой 33 балла и продолжительностью 155 секунд.

Объем юго-западного лавового купола достигал 1 670 000 кубометров, а среднего купола — 3 007 000 кубометров.

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