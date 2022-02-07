Москва, 7 февраля, 2022, 07:57 — ИА Регнум. Западным странам стоит задуматься о реальной угрозе размещения на территории Европы американского ядерного оружия вместо того, чтобы беспокоиться по поводу гипотетической возможности размещения российского ядерного оружия в Белоруссии. Об этом 7 февраля заявил директор департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ Владимир Ермаков.

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«Хочется встречно задать вопрос, не видят ли наши европейские коллеги угрозу своей безопасности не в гипотетическом белорусском, а в реально имеющем место размещении на территории ряда стран НАТО американского ядерного оружия, способного поражать цели на территории России», — сказал он в интервью РИА Новости.

Также Ермаков добавил, что то, что неядерные страны Европы принимают участие в «совместных ядерных миссиях» Североатлантического альянса (НАТО), прямо «противоречит их базовым обязательствам по Договору о нераспространении ядерного оружия».

«Мы с таким двуличием стран Запада категорически несогласны», — отметил директор департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ.

Отметим, ранее в Госдепе США заявили, что изменение конституции Белоруссии якобы позволит разместить на территории этой республики российское ядерное оружие.