Мадрид, , 07:00 — REGNUM Двое молодых людей в возрасте 15 и 25 лет погибли, и ещё трое — среди них еще один несовершеннолетний — получили серьезные ранения в результате пяти нападений с мачете в автономном сообществе Мадрид. Об этом пишет агентство EFE.

Мачете Dana60Cummins

Отмечается, что три случая произошли в Мадриде всего за час, а два — в городе Парла почти одновременно.

Предварительные данные указывают на конфликт между латиноамериканскими бандами. Национальная полиция уже арестовала двух человек за смерть 25-летнего парня в мадридском районе Усера и разыскивает исполнителей трех других нападений, совершенных в регионе.