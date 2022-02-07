Сан-Хосе, 7 февраля, 2022, 06:54 — ИА Регнум. Представитель центристской партии «Национальное освобождение» Хосе Мария Фигерес лидирует на президентских выборах в Коста-Рике. Об этом сообщил Верховный избирательный трибунал страны.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Коста-Рика

Всего обработано 13,48% бюллетеней избирателей. Отмечается, что Фигереса поддерживают 30,29% костариканцев. Его ближайший преследователь, кандидат от правой партии «Новая республика» Фабрисио Альварадо, набирает 17,93%.

Явка на выборах составила 55,4%. Победителем выборов станет кандидат, набравший не менее 40% голосов — в обратном случае пройдёт второй тур.

С 1994 года по 1998 год Фигерес уже был президентом Коста-Рики.