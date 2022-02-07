Москва, 7 февраля, 2022, 03:12 — ИА Регнум. Военного застройщика — АО «Главное управление обустройства войск» обязали выплатить Министерству обороны России более 727 млн рублей. Решение арбитража Москвы пока не вступило в законную силу и может быть обжаловано, передаёт ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM Министерство обороны

В результативной части решения судьи Абрамовой уточняется — «взыскать с АО «ГУОВ» в пользу Министерства обороны РФ неосновательное обогащение в сумме 727 377 074 рубля 09 копеек». Также ответчик должен уплатить в доход федерального бюджета 200 тыс. рублей госпошлины.

Напомним, в октябре 2021 года министерство взыскало с этого же застройщика более 621 млн рублей. Сумма в иске также фигурировала как неосновательное обогащение.

Стороны часто пересекаются в арбитражах. Ведомство периодически подает сразу серию исков к ГУОВ. Например, 27 января 2022 года Минобороны РФ обратилось с 31 претензией.