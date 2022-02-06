Вашингтон, , 23:12 — REGNUM Госсекретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен обсудил с министром по делам Европы и иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан ситуацию вокруг Украины и укрепление восточного фланга НАТО. Об этом 6 февраля сообщила пресс-служба Госдепа.

«Они обсудили общие усилия по укреплению восточного фланга НАТО и обеспечению того, чтобы РФ понимала, какие высокие издержки она понесет в случае дальнейшего вторжения на Украину», — сообщили в пресс-службе.

Как сообщало ИА REGNUM, заявления о якобы готовящемся «вторжении» публикуются в прессе Запада с осени 2021 года. Между тем в Москве утверждения о «вторжении» отвергают, при этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков порекомендовал не обращать на эти публикации внимания.