Вашингтон, 6 февраля 2022, 23:12 — REGNUM Госсекретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен обсудил с министром по делам Европы и иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан ситуацию вокруг Украины и укрепление восточного фланга НАТО. Об этом 6 февраля сообщила пресс-служба Госдепа.
Как сообщало ИА REGNUM, заявления о якобы готовящемся «вторжении» публикуются в прессе Запада с осени 2021 года. Между тем в Москве утверждения о «вторжении» отвергают, при этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков порекомендовал не обращать на эти публикации внимания.