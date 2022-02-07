Сочи, Краснодарский край, , 10:58 — REGNUM Партия «Новые люди» провела в Сочи конференцию «Сочи — реальность южной столицы», посвященную развитию города-курорта. В мероприятии приняли участие вице-спикер Государственной думы Владислав Даванков («Новые люди») и председатель комитета по малому и среднему предпринимательству Александр Демин («Новые люди»).

Вячеслав Даванков Дарья Антонова, ИА REGNUM

«Мы говорили о том, как улучшить город Сочи и сделать его более гостеприимным не только для туристов, но и для самих жителей. Город развивается, и вместе с ним должна развиваться инфраструктура. Людям важно, чтобы с ними советовались. Как будет выглядеть набережная, как победить пробки, как очистить сточные воды. — отметил Владислав Даванков, — Одним из самых наболевших у жителей Сочи является вопрос частной собственности — земли, которую когда-то приобретали либо получали, а теперь право собственности оспаривается. Стоит отнестись к решению этих вопросов максимально внимательно».

На конференции выступили представители предпринимательского сообщества, деятели искусства, общественники, добровольцы и волонтеры, обсуждая развитие малого и среднего бизнеса в Сочи, состояние торговли на южном курорте, проблемы ветхого и аварийного жилья, самовольных построек и арестов земельных участков, решение мусорных проблем.

Руководитель волонтёрского движения «Семьи Сочи» София Минина рассказала о проблеме с выделением земельных участков. Сейчас в очереди на получение земли стоят более 6 тысяч многодетных семей. Некоторые ждут свой участок более десяти лет. За это время дети успевают достичь совершеннолетия, и право на меру социальной поддержки утрачивается. Владислав Даванков пригласил Софию в Москву: в апреле в Госдуме должны пройти слушания по мерам поддержки многодетных семей.

«Мы увезли с собой шесть страниц предложений. Часть из них рассмотрим на площадке Государственной думы. Кого-то пригласили в Москву, чтобы продолжить дискуссию. Важно, чтобы всё, о чём мы говорили сегодня, было в дальнейшем реализовано. Поэтому мы вернёмся в Сочи уже через месяц, чтобы рассказать о том, что удалось сделать», — подвёл итоги конференции Владислав Даванков.

В тот же день депутаты партии «Новые люди» также встретились с мэром Сочи Алексеем Копайгородским, где главными темами стали развитие туристического потенциала, защита прав предпринимателей, а также планирование совместной работы в преддверии избирательной кампании. На сегодняшний день в городе работают более 34 тысяч субъектов малого и среднего бизнеса.

«Наш депутат Сангаджи Тарбаев возглавляет комитет Госдумы по туризму и развитию туристической инфраструктуры. Поэтому нам предстоит тесно взаимодействовать с мэрией Сочи и реализовывать совместные проекты, в том числе по поддержке бизнеса в условиях пандемии, — подчеркнул Владислав Даванков, — Важно, чтобы в Сочи было комфортно не только туристам, но и горожанам. Поэтому развитие городской среды и защита экологии, развитие туризма — это одни из ключевых пунктов нашей избирательной кампании по выборам в Законодательное собрание Краснодарского края, которая стартует в конце февраля».

«У Сочи большой потенциал. С каждым годом увеличивается приток туристов. Нам необходимо в городе развивать актуальные направления в предпринимательстве, тем самым создавая новые рабочие места для людей и конкурентноспособный рынок в целом. Дополнительные меры поддержки, закрепленные на законодательном уровне, помогут достичь хороших результатов в этом направлении и, тем самым, повысить благосостояние сочинцев, — подчеркнул глава города Алексей Копайгородский.

В рабочей встрече с главой города принял также участие заместитель председателя Краснодарского краевого отделения общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «Опора России» Мурад Дударев.