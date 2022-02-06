Киев, 6 февраля, 2022, 19:32 — ИА Регнум. Апокалиптическим прогнозам в связи с информацией о возможном «вторжении» России на Украину верить не стоит. Об этом 6 февраля сообщил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба на странице в соцсети Twitter.

Дмитрий Кулеба

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»Не верьте апокалиптическим прогнозам, — написал он. — В разных столицах просчитывают разные сценарии, но Украина готова к любому развитию событий».

По его словам, Украина имеет беспрецедентную международную поддержку, мощную армию и веру жителей страны в свое государство.

Как передавало ИА REGNUM, ранее помощник главы Белого дома по нацбезопасности Джейк Салливан заявил, что власти США не исключают, что обострение ситуации вокруг Украины может произойти во время Олимпийских игр в Пекине.