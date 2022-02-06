Москва, 6 февраля, 2022, 18:19 — ИА Регнум. Утверждение некоторых средств массовой информации о том, что решение о выводе сил ОДКБ из Казахстана принималось после беседы министра иностранных дел России Сергея Лаврова с послом КНР в РФ Чжаном Ханьхуэеем, не соответствует действительности. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Дарья Антонова ИА REGNUM Мария Захарова

Ранее некоторые СМИ утверждали, что силы ОДКБ якобы были выведены из Казахстана после звонка китайского посла главе российского МИД.

«А что будем делать с телефонными переговорами Сергея Лаврова с турецким и индийским коллегами накануне ввода сил ОДКБ? Где глубокая мысль эксперта о том, что именно после этого российские военные полетели в Алма-Ату? Решение о вводе и выводе сил ОДКБ принимается членами ОДКБ. Китай не является членом этой организации», — написала Захарова в телеграм-канале.

Он уточнила, что решения в ОДКБ принимаются коллективно, на основе договора, вся операция (обсуждение, принятие решения, его реализация) проходила максимально открыто.

Как сообщало ИА REGNUM, когда массовые беспорядки охватили ряд городов Казахстана в начале января, президент страны Касым-Жомарт Токаев заявил, что нападения совершают террористы, которыми управляют «внешние силы».

В связи с возникновением внешней угрозы глава республики обратился в ОДКБ за помощью. Миротворцы, направленные в Казахстан, взяли под охрану стратегические объекты, а после нормализации ситуации покинули республику.

Читайте также: Посол заявил о заинтересованности России в укреплении связей Индии с ОДКБ