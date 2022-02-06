Новосибирск, 6 февраля, 2022, 18:03 — ИА Регнум. В Новосибирске на ремонт, строительство и реконструкцию дорог в 2021 году было выделено 3,7 млрд рублей. В 2022 году ожидаемый объём финансирования дорожной отрасли будет больше. Об этом заявил мэр города Анатолий Локоть.

Ремонт дороги

«Финансовая поддержка, оказанная Новосибирску в 2021 году, была беспрецедентной. Без неё мы бы не справились с поставленными задачами, — сказал Локоть. — Выполнен колоссальный объём работ по строительству, ремонту и реконструкции дорог. Были и недочёты в работе: где-то нас подвели подрядчики, и они, я надеюсь, больше не будут участвовать в конкурсных процедурах. Есть замечания, связанные с организацией, подготовкой и планированием работ».

Ключевой задачей 2022 года власти назвали завершение обустройства инженерной и транспортной инфраструктур территории, прилегающей к многофункциональной ледовой арене.