Киев, 6 февраля, 2022, 17:49 — ИА Регнум. Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что не видит «сиюминутной» военной угрозы со стороны России.

Y27 Алексей Резников

«Рано или поздно вторжение может произойти, но нет сиюминутного риска. Сначала говорили о январе (как о дате вероятного вторжения), теперь о феврале, уже кто-то говорит о весне», — сказал он в интервью итальянской газете La Repubblica.

Резников также добавил, что Украина не готовит нападения на Крым и Донбасс.

Следите за развитием событий в трансляции: «"Нападение» на Киев и гарантии безопасности: становится жарко — трансляция»

Как сообщало ИА REGNUM, заявления о якобы готовящемся «вторжении» публикуются в прессе Запада с осени 2021 года. Между тем в Москве утверждения о «вторжении» отвергают, при этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков порекомендовал не обращать на эти публикации внимания.

Читайте также: WP: российские войска вторжения на Украину готовы на 70%