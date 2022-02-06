На Украине за сутки выявили более 27 тыс. носителей SARS-CoV-2
Киев, 6 февраля, 2022, 17:29 — ИА Регнум. На Украине за минувшие сутки выявили 27 851 новый подтвержденный случай заражения коронавирусом. Об этом 6 февраля сообщает украинский минздрав.
Александр Горбаруков ИА REGNUM
Коронавирус
Следите за развитием событий в трансляции: «Конец эпидемии или новая волна: все новости о коронавирусе в мире»
Также указывается, что в результате этого общее число заразившихся SARS-CoV-2 в стране составило 4 284 059.
Кроме того, уточняется, что за минувшие 24 часа на Украине от COVID-19 скончались 109 пациентов и теперь суммарное количество летальных исходов составило 101 277.
Как передавало ИА REGNUM, сутками ранее на Украине выявили более 42,5 тыс. носителей SARS-CoV-2.