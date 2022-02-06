Киев, 6 февраля, 2022, 17:29 — ИА Регнум. На Украине за минувшие сутки выявили 27 851 новый подтвержденный случай заражения коронавирусом. Об этом 6 февраля сообщает украинский минздрав.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Коронавирус

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Также указывается, что в результате этого общее число заразившихся SARS-CoV-2 в стране составило 4 284 059.

Кроме того, уточняется, что за минувшие 24 часа на Украине от COVID-19 скончались 109 пациентов и теперь суммарное количество летальных исходов составило 101 277.

Как передавало ИА REGNUM, сутками ранее на Украине выявили более 42,5 тыс. носителей SARS-CoV-2.