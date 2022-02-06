Валенсия, Испания, 6 февраля, 2022, 17:03 — ИА Регнум. Сегодня, 6 февраля, в Валенсии на стадионе «Месталья» состоится матч 23-го тура испанской Примеры 2021/22 «Валенсия» — «Реал Сосьедад». В стартовый состав «летучих мышей» не попал 31-летний российский фланговый нападающий Денис Черышев.

Steindy Денис Черышев

В текущем сезоне на счету Черышева один забитый мяч и одна результативная передача в тринадцати матчах за «Валенсию» во всех турнирах.

Стартовые составы команд:

«Валенсия»: Георгий Мамардашвили, Тьерри Коррейя, Димитри Фулькье, Хосе Луис Гайя, Эрай Джемерт, Юнус Муса, Кристиан Москера, Уго Гильямон, Илаиш Мориба, Максимилиано Гомес, Брайан Хиль.

«Реал Сосьедад»: Ремиро Алекс, Игор Субельдия, Диего Рико, Адони Горосабель, Робен Ле Норман, Мартин Субименди, Микель Мерино, Рафинья, Кристиан Португез, Микель Оярсабаль, Александер Серлот.