Прага, 6 февраля, 2022, 15:15 — ИА Регнум. Президент Чехии Милош Земан заявил, что выступает категорически против отправки военных блока НАТО на Украину, передает CNNPrima News.

Kremlin.ru Милош Земан

«Украина не является частью НАТО, и поэтому направление наших военнослужащих туда я считаю нецелесообразным», — сказал он.

В целом Земан считает, что та непростая ситуация, которая сложилась в Восточной Европе — это скорее «вербальное противостояние», он очень надеется, что оно не перейдёт в реальную военную плоскость.

Также он уверен, что в Кремле не могут не понимать, что нападение на Украину очень серьезно навредит российской экономике. Также Земан подчеркнул, что чешская контрразведка не располагает какими-либо доказательствами того, что российские спецслужбы проникали на склады боеприпасов во Врбетице, на которых в 2014 г. произошел взрыв.

В свое время, именно власти Чехии раздули истерию вокруг взрывов на складах во Врбетице и обвинили в причастности к этому Россию.