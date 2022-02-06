Брага, Португалия, 6 февраля, 2022, 13:45 — ИА Регнум. Подмосковный футбольный клуб «Химки» интересуется бразильским защитником команды «Брага» Бруно Вианом Виллеменом. Об этом 6 февраля сообщает Globo Esporte.

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По информации источника, 27-летним футболистом также интересуются команды из Италии и Турции, однако сам игрок склоняется к предложению «Химок», так как оно наиболее привлекательное с финансовой точки зрения.

Также указывается, что защитник должен в скором времени прибыть в Россию, чтобы пройти медицинское обследование и подписать контракт с подмосковной командой. При этом отмечается, что «Химки» могут отдать футболиста в «Брагу» в аренду до конца текущего сезона.

Отметим, в прошлом сезоне Виллемен играл на правах аренды за бразильскую команды «Фламенго» и забил один мяч в 36 матчах.