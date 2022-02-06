Вашингтон, 6 февраля, 2022, 12:33 — ИА Регнум. Западные СМИ продолжают распространять недостоверную информацию о якобы готовящемся «вторжении» РФ на Украину. На этот раз The Washington Post со ссылкой на «источники из числа официальных лиц и сотрудников разведки» пишет, что РФ якобы «стянула к границам Украины» около 70% сил и средств для «крупномасштабного вторжения».

Рупор пропаганды

Утверждается, что Россия якобы подготовила 83 батальонные тактические группы, численностью 750 военнослужащих в каждой. Якобы возле границы Украины две недели назад были зафиксированы 60 таких групп.

Кроме того, РФ якобы готовится осуществлять десантные атаки вдоль побережья с боевых кораблей Черноморского флота.

Стоит отметить, что ранее Reuters уже распространило фейк о том, что РФ готовит «вторжение» на Украину. По версии Reuters, Киев падет через два дня.

Примечательно, что AP, чей журналист Мэтью Ли подверг сомнению заявления официального Вашингтона о якобы готовящемся «вторжении», написало, что доверие к официальным заявлениям Белого дома США в последние годы серьезно упало.