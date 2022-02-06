Пекин, 6 февраля, 2022, 12:26 — ИА Регнум. Лыжник Александр Большунов (РФ) победил в скиатлоне на Олимпийских играх (ОИ) в Пекине, и эта награда стала первой золотой медалью в активе сборной России, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Цитаата из видео на YouTubeсс Александр Большунов

Победный результат российского спортсмена составил 1 ч 16 мин. 09,8 сек.

II место занял еще один российский лыжник — Денис Спицов, он отстал от победителя на +1 мин. 11,0 сек. III место у Ийво Нисканена (Финляндия), отставшего от лидера на +2 мин. 00,2 сек.