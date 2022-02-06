Лондон, 6 февраля, 2022, 12:19 — ИА Регнум. Более 100 военнослужащих элитных подразделений Великобритании направлены на Украину на фоне сообщений о «вторжении». Об этом 6 февраля пишет The Mirror.

Иван Шилов ИА REGNUM НАТО

Отмечается, что премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и президент Франции Эммануэль Макрон пришли к соглашению, что страны на восточном фланге НАТО должны быть «полностью защищены от злонамеренной деятельности» России.

С этой целью на Украину направлены британские военные Special Air Service и Special Boat Service, которые обучат спецназ ВСУ «снайперской стрельбе, тактике борьбы с повстанцами, саботажу».

Заявления о якобы готовящемся «вторжении» публикуются в прессе Запада с осени 2021 г. Между тем в Москве утверждения о «вторжении» отвергают, при этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков порекомендовал не обращать на эти публикации внимания.