Абакан, 6 февраля, 2022, 11:49 — ИА Регнум. В Хакасии за прошедшие сутки госпитализировали 25 пациентов с коронавирусом. Об этом сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства.

Дарья Драй ИА REGNUM Коронавирусный стационар

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По данным на 6 февраля, всего в ковидных стационарах республики лечатся 793 пациента. Амбулаторное лечение на дому проходят 12 012 человек (+499 за сутки). Кроме того, под наблюдением медиков остаются ровно 16 тыс. жителей, контактировавших с больными COVID-19.

«В Хакасии подтверждено ещё 2 случая смерти пациентов, имевших диагноз COVID-19. Скончались мужчины в возрасте 63, 76 лет. Общее число зарегистрированных летальных случаев в регионе с начала года — 143», — добавили в правительстве.