Портленд, США, 6 февраля, 2022, 10:16 — ИА Регнум. Баскетбольный клуб «Милуоки Бакс» нанес поражение с разгромным счетом команде «Портленд Трэйл Блэйзерс» в матче регулярного сезона североамериканской Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Об этом 6 февраля сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Nba.com Яннис Адетокунбо

Игра состоялась на паркете площадки «Мода-центр» в Портленде и закончилась победой гостей с сокрушительным счетом 108:137.

Самым результативным игроком встречи стал форвард «Бакс» Бобби Портис, на счету которого 30 очков во встрече. Его коллега по клубу — греческий форвард Яннис Адетокунбо — остановился в шаге от дабл-дабла с 29 очками и девятью подборами.

В составе «Портленда» наиболее результативными оказались защитники Анферни Саймонс и Бен Маклемор, которые набрали за игру по 19 очков каждый.

Отметим, в следующем матче «Милуоки» 7 февраля поедет в гости к клубу «Лос-Анджелес Клипперс», а «Портленд» 9 февраля дома сыграет с командой «Орландо Мэджик».