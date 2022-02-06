Вашингтон, 6 февраля, 2022, 10:05 — ИА Регнум. Западные СМИ продолжают распространять недостоверную информацию о якобы готовящемся вторжении России на Украину. Теперь американская газета The Washington Post со ссылкой на «источники из числа официальных лиц и сотрудников разведки» пишет, что Россия якобы «стянула к границам Украины» около 70% сил и средств для крупномасштабного вторжения в эту страну.

Рупор пропаганды

Утверждается, что Россия подготовила аж 83 батальонные тактические группы, численностью около 750 военнослужащих в каждой. Якобы возле украинской границы две недели назад были зафиксированы 60 таких групп.

Кроме того, Россия якобы готовится осуществлять десантные атаки вдоль побережья с боевых кораблей Черноморского флота. Также The Washington Post вслед за другими американскими СМИ тиражирует заявление о том, что русским понадобится два дня, чтобы взять Киев.

WP пишет, что вторжение России на Украину приведет к гибели как минимум 50 тысяч человек, вызовет гуманитарный кризис и спровоцирует волну беженцев до 5 миллионов человек.

Стоит отметить, что агентство Reuters уже распространило фейк о том, что Россия готовит вторжение на Украину. По версии Reuters, которое также ссылается на разведку, Киев падет через те же два дня, но вот жертв будет несколько побольше — 85 тысяч человек.

Примечательно, что агентство Associated Press, чей журналист Мэтью Ли подверг сомнению заявления официального Вашингтона о якобы готовящемся вторжении России на Украину, написало, что доверие к официальным заявлениям Белого дома в последние годы серьезно упало, так как представители администрации постоянно лгут и пропагандируют.