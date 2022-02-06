Москва, 6 февраля 2022, 09:15 — REGNUM Защитить покупателей автомобилей от мошенников предложил спикер Госдумы Вячеслав Володин.
Володин обратил внимание на то, что сегодня установлен не обязательный для банков порядок регистрации обременения на автомобиль в Реестре уведомлений о залоге движимого имущества в Единой информационной системе нотариата. Такие сведения в ПТС не вносятся, в органы ГИБДД не передаются. В итоге, покупатель не всегда может знать, что приобретает имущество, которое у него могут забрать, не вернув денег.
«Чтобы избежать таких несправедливых ситуаций, необходимо усовершенствовать взаимодействие между ГИБДД и Федеральной нотариальной палатой, внеся изменения в федеральное законодательство», — отметил спикер Госдумы в Телеграм-канале.
Сделать это планируется по аналогии механизмом с Росреестром при совершении сделок с недвижимостью.
Как сообщало ранее ИА REGNUM, сейчас данные о состоянии дома можно получить при помощи выписки из ЕГРН.
Читайте также: Путин подписал закон о добровольном техосмотре