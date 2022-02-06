Москва, , 09:15 — REGNUM Защитить покупателей автомобилей от мошенников предложил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Вячеслав Володин Duma.gov.ru

Володин обратил внимание на то, что сегодня установлен не обязательный для банков порядок регистрации обременения на автомобиль в Реестре уведомлений о залоге движимого имущества в Единой информационной системе нотариата. Такие сведения в ПТС не вносятся, в органы ГИБДД не передаются. В итоге, покупатель не всегда может знать, что приобретает имущество, которое у него могут забрать, не вернув денег.

«Чтобы избежать таких несправедливых ситуаций, необходимо усовершенствовать взаимодействие между ГИБДД и Федеральной нотариальной палатой, внеся изменения в федеральное законодательство», — отметил спикер Госдумы в Телеграм-канале.

Сделать это планируется по аналогии механизмом с Росреестром при совершении сделок с недвижимостью.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, сейчас данные о состоянии дома можно получить при помощи выписки из ЕГРН.

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