Вашингтон, 6 февраля, 2022, 08:49 — ИА Регнум. В случае «полномасштабного вторжения» РФ на Украину число возможных жертв потенциального конфликта может достичь 85 тыс. человек, рассказали Reuters неназванные чиновники в США.

Иван Шилов ИА REGNUM Украина

Там посчитали, что ВСУ могут потерять 5 — 25 тыс. военных, российские войска — 3 — 10 тыс. При этом среди гражданского населения могут погибнуть 25 — 50 тыс. человек.

Кроме того, Reuters добавляет, что «если РФ вторгнется в Киев», то столица Украины может пасть «в течение нескольких дней», а в Европу при этом «хлынут миллионы беженцев».

Отмечается, что РФ располагает около 70% боевой мощи, которая якобы потребуется для «полномасштабного вторжения» на Украину.

Россия неоднократно отвергала обвинения в якобы подготовке нападения на Украину.