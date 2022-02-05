Грузия, 6 февраля, 2022, 00:12 — ИА Регнум. Для того, чтобы способствовать иммунизации населения, по всей Грузии продолжается кампания по вакцинации населения, сообщает 5 февраля грузинский телеканал «Рустави-2». Информационные встречи с населением и вакцинация проводятся примерно в 20 сёлах Имеретинского региона.

Иван Шилов ИА REGNUM Вакцинация от коронавируса

Государственный представитель в регионе и мэр Зестафони ознакомились с процессом вакцинации. Кампания направлена на точечную вакцинацию сельского населения в возрасте 50 лет и старше.

Согласно решению правительства, продолжается программа денежного стимулирования населения этого возраста, которая подразумевает получение доплаты в размере 200 лари ($ 66) за первую вакцинацию и 100 ($ 33) лари за повторную дозу.

Напомним, что в Грузии зафиксировано 1 295 505 случаев коронавируса, 15 174 человека умерло.