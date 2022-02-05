Париж, 5 февраля, 2022, 23:18 — ИА Регнум. Если Марин Ле Пен станет президентом Франции, то Париж выйдет из Североатлантического альянса. Об этом 5 февраля сообщила сама кандидат в президенты Франции от партии «Национальное объединение», выступая на предвыборном митинге в Реймсе. Трансляцию ее выступления вел телеканал BFM.TV.

Иван Шилов ИА REGNUM Марин Ле Пен

По ее словам, власти Франции должны защищать интересы страны и вернуться к стратегии равенства, а также отказаться от «воинствующей логики блоков».

«Мы (Франция) выйдем из интегрированного командования НАТО», — сказала Марин Ле Пен.

Как передавало ИА REGNUM, ранее Марин Ле Пен не исключила, что не будет участвовать в президентских выборах-2022 во Франции.