Тбилиси, , 22:48 — REGNUM В рамках программы НАТО «Партнерство во имя мира» на грузинском горнолыжном курорте Гудаури проходит зимний промежуточный горный курс, сообщает 5 февраля грузинский телеканал «Рустави 2».

Гудаури Paata Liparteliani

В Сачхерской школе горной подготовки имени полковника Бесика Кутателадзе ми нистерства обороны Грузии под руководством грузинских инструкторов украинские и польские военнослужащие вместе с грузинскими коллегами осваивают технику передвижения по снегу на горной местности. Вместе с грузинскими солдатами военные стран-членов НАТО и стран-партнёров прошли первый этап горной подготовки в Ахалкалаки, на горе Абули.

Напомним, что летние и зимние курсы горной подготовки с участием военных НАТО Сачхерской школой проводятся на территории Грузии регулярно.