5 февраля 2022 | Время чтения 3 мин

В Сети обсудили готовность президента Украины на разговор с российским коллегой в любом месте.

Тимур Кондратьев, , 21:33 — REGNUM Информация, согласно которой президент Украины Владимир Зеленский заявил на брифинге по итогам встречи с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом о том, что для него «не имеет значения место», в котором пройдут переговоры с российским лидером Владимиром Путиным, стала поводом для обсуждения среди интернет-пользователей. Граждане выразили своё мнение 5 февраля в социальной сети «ВКонтакте».

Владимир Зеленский Иван Шилов © ИА REGNUM

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"Пусть встретятся в Крыму на квартире Зеленского, с которой он так и не расстался и квартплату за неё регулярно оплачивает», — предлагает Николай Б.

Многие пользователи сильно удивились, узнав, что Зеленский так резко поменял своё отношение к месту встречи с российским лидером.

«Во как! Так он же нос воротил и не соглашался ехать в Россию. Или что, хозяин в Вашингтоне потребовал быть более сговорчивым?» — интересуется Арсений Е.

США Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Некоторые комментаторы отмечают, что Зеленский самый бесхребетный президент за всю историю Украины, поэтому его сегодняшняя позиция может оказаться диаметрально противоположной уже завтра.

«Идиот какой-то. На глазах деградирует. Да и трусоват, оказывается, чуть что — мнение поменял. Не хуже флюгера. Хоть бы своих детей пожалел, им еще жить с этим позором», — отмечает Надежда К.

Часть людей полагает, что раз украинский президент готов к встрече с российским в любом месте, тогда у него нет никаких препятствий, чтобы осуществить желаемое.

«Так, а что же он тянет-то? Пускай едет в Сочи! Его же пригласили уже!» — написал Юрий П.

«Москва, Сочи, Крым… любой город, Зеленский. Приезжай уже, хватит трусость свою демонстрировать», — указывает Елена Г.

Ряд пользователей указывает на то, что Зеленский может быть и хотел бы встречи с Путиным, но российский президент не желает вести разговор с человеком, безвозвратно утратившим свою репутацию.

«Он до сих пор на это надеется? Фантазер», — пишет Юрий П.

«Этот пианист думает, что может что-то выбирать или решать? Куда скажут, туда он и приедет. Пусть будет благодарен, что Лавров вообще предложил ему в Россию на переговоры приехать», — указывает Святослав С.

Владимир Зеленский Официальное интернет-представительство Президента Украины

«Он и не появится никогда на переговорах, он просто боится Путина. Разве Зеленский Путину соперник? Да толку у него не хватит и смелости посмотреть Путину даже в глаза. Поэтому и будет вечно рассказывать о подготовке к встрече, которой не случится. Виновным назначат Москву и на этом забудут», — пишет Анна П.

Нашлись и те, кто уверены, что дни Зеленского на посту президента сочтены, потому что он растерял любые возможности для выстраивания диалога с Российской Федерацией.

«Презенту Украины надо быть хитрым и дружбу с соседями хотя бы имитировать как минимум! А Зелинский в своей привычной роли глупого клоуна. Дай бог вам, украинцы, достойных кандидатов на следующих выборах президента Украины!» — обращается Юрий Л.

Напомним, 3 февраля газета «РБК-Украина» опубликовала материал, согласно которому президент Украины Владимир Зеленский заявил на брифинге по итогам встречи с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом о том, что для него «не имеет значения место», в котором пройдут переговоры с российским лидером Владимиром Путиным.