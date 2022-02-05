Таганрог, Ростовская область, , 16:31 — REGNUM В Ростовской области главного бухгалтера детского сада «Жемчужинка» заподозрили в хищении 18 млн рублей. Женщина незаконно получала выплаты в течение трёх лет.

Мошенница Цитата из к/ф «Приключения Буратино». реж Иван Петрович Иванов-Вано, Дмитрий Наумович Бабиченко.1960. СССР

По предварительным данным, сотрудница таганрогского дошкольного учреждения внесла ложные сведения в документацию, что позволило ей получать повышенную зарплату, пишет телеграм-канал Don Mash. Кроме того, женщину уличили в трудоустройстве «мертвых душ».

Доход злоумышленницы составил 17 млн 815,7 тыс. рублей.