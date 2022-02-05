Скопье, , 16:08 — REGNUM Президент Северной Македонии Стево Пендаровски 4 февраля заявил журналистам, что новый премьер-министр Болгарии Кирил Петков — настоящий Нельсон Мандела. Об этом сообщает албанское новостное агентство Telegrafi Maqedoni.

Президент Северной Македонии Стево Пендаровски Vlada.mk

Пендаровски заявил, что Петков не использует риторику, «которая до вчерашнего дня была стандартной для некоторых представителей болгарского правительства». Политик поддержал идею Петкова о проведении совместных памятных мероприятий, посвященных Гоце Делчеву, национальному герою Болгарии и Северной Македонии.

Напомним, Болгария уже два года блокирует переговоры о вступлении Северной Македонии в Евросоюз.

Нельсон Мандела — борец за права человека из ЮАР, за свои убеждения провел в тюрьме 27 лет. Идеолог ненасильственного сопротивления.

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