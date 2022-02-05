Мадрид, , 15:12 — REGNUM Французский нападающий мадридского футбольного клуба «Реал» Карим Бензема вынужден будет пропустить матч 23-го тура испанской Примеры с командой «Гранада». Об этом 5 февраля сообщил спортивный журналист Нильс Керн на своей странице в соцсети Twitter.

Карим Бензема Антон Зайцев

По информации источника, 34-летний футболист еще не в полной мере восстановился после травмы, хотя накануне частично провел тренировку в общей группе. В то же время, указывается, что игрок по этой причине пропустил тренировку 5 февраля.

Напомним, нападающий получил повреждение в матче «Реала» с «Эльче» в рамках 22-го тура чемпионата Испании (2:2), который состоялся 23 января.

Отметим, Карим Бензема играет за «Реал» с 2009 года и в нынешнем сезоне провел в составе своего клуба 21 матч, в которых отличился 17 голами и семью результативными передачами.