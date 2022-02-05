Пекин, , 15:07 — REGNUM Сборная России по биатлону заняли третье место в смешанной эстафете на Олимпийских играх 2022 года, проходящих к Пекине (Китай). Золото и серебро соответственно взяли биатлонисты из Норвегии и Франции.

Олимпийские игры Иван Шилов © ИА REGNUM

За сборную России выступили Кристина Резцова, Ульяна Нигматуллина, Александр Логинов и Эдуард Латыпов. Стоит отметить, что бронза на этой олимпиаде стала первой в карьере каждого из биатлонистов сборной России.

1. Норвегия — 1:06.45,6 (3 штрафных круга + 13 дополнительных патронов)

2. Франция — +0,9 (3 штрафных круга + 11 дополнительных патронов)

3. Россия — +1,5 (1 штрафной круг + 13 дополнительных патронов)

Завтра, 7 февраля, состоится индивидуальная гонка на 15 километров среди женщин. Гонка начнется в 12:00 по московскому времени.