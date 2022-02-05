Москва, 5 февраля, 2022, 14:29 — ИА Регнум. Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что Москва много раз наблюдала, как западники пытаются испортить Олимпийские игры, но нынешний подход, когда германский таблоид Bild и американское агентство Bloomberg тиражируют фейки о том, что Россия якобы уже вторглась на Украину и готовит для этой страны зловещий план, придумали настоящие извращенцы. Так представитель МИД РФ прокомментировала скандальные публикации Bild и Bloomberg.

Tvc.ru Мария Захарова

Напомним, что германский таблоид Bild распространил информацию со ссылкой на разведку, что президент России Владимир Путин якобы подготовил план по захвату Украины и присоединению этой страны к России. План изобилует абсурдными «подробностями».

Американское агентство Bloomberg в ночь на 5 февраля опубликовало заголовок о том, что Россия якобы уже вторглась на Украину.

«Глобальный информационно-политический шмарафон натовских желаний. Много раз мы наблюдали, как западники портят Олимпийские игры. Но нынешний подход к снаряду придумали настоящие извращенцы, которые готовы на всё», — написала официальный представитель МИД РФ Захарова в своем Telegram-канале.