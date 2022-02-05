Берлин, , 14:06 — REGNUM Министр экономики Германии, вице-канцлер Роберт Хабек заявил, что пока нет смысла перечислять какие-то конкретные санкции против России, так как возможны любые варианты. Об этом Хабек заявил в интервью медиагруппеFunke, комментируя возможные санкции Запада против российско-германского трубопровода «Северный поток — 2».

Санкции Александр Горбаруков © ИА REGNUM

По словам Хабека, ситуация сложилась опасная, и нужно во что бы то ни стало заниматься деэскалацией. Но при этом он уверен, что США и страны Европейского союза правильно поступили, что вместе говорят о том, что Россия заплатит «высокую экономическую цену» если вторгнется на Украину. Так германский вице-канцлер ответил на вопрос о возможных санкциях против России и, в частности, отключение России от системы SWIFT.

В случае «агрессии России», можно представить себе любые санкции, которые бы были способны заставить Россию отступить, подчеркнул Хабек.

Что касается газопровоода «Северный поток — 2», то компания-оператор этого трубопровода должна выполнить все условия для одобрения проекта. В целом, «Северный поток — 2» усиливает зависимость Германии и ЕС в целом от российского газа, считает Хабек. Поэтому надо искать пути диверсификации поставок.