Москва, , 12:18 — REGNUM После штамма коронавируса «Омикрон» у переболевших остается меньше симптомов, чем после «Дельта», рассказала доктор меднаук Татьяна Руженцова — замдиректора по клинической работе Московского НИИ эпидемиологии и микробиологии им. Габричевского Роспотребнадзора.

Штамм коронавируса «Омикрон» под микроскопом Vk.com/mihailohlopkov

После «Омикрона» реже наблюдаются признаки тромбозов и сердечно-сосудистые нарушения. По ее мнению, это может быть связано с наличием иммунитета и «зачастую быстрым началом активной терапии с самого первого дня болезни».

Руженцова добавила, что у вакцинированных после «Омикрона» гораздо реже встречаются какие-то последствия.

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