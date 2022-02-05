Москва, 5 февраля, 2022, 12:18 — ИА Регнум. После штамма коронавируса «Омикрон» у переболевших остается меньше симптомов, чем после «Дельта», рассказала доктор меднаук Татьяна Руженцова — замдиректора по клинической работе Московского НИИ эпидемиологии и микробиологии им. Габричевского Роспотребнадзора.

Vk.com/mihailohlopkov Штамм коронавируса «Омикрон» под микроскопом

После «Омикрона» реже наблюдаются признаки тромбозов и сердечно-сосудистые нарушения. По ее мнению, это может быть связано с наличием иммунитета и «зачастую быстрым началом активной терапии с самого первого дня болезни».

Руженцова добавила, что у вакцинированных после «Омикрона» гораздо реже встречаются какие-то последствия.