Ростов-на-Дону, 5 февраля, 2022, 11:20 — ИА Регнум. В Ростове-на-Дону прокуратура добилась ликвидации снежной свалки в Пролетарском районе. Об этом ИА REGNUM сообщили в надзорном ведомстве.

Дарья Антонова ИА REGNUM Сугробы на пути

О снежной свалке на проспекте 40-летия Победы стало известно от очевидцев. Выяснилось, что подрядчик в рамках исполнения муниципального контракта складировал убранный с тротуаров и дорог снег недалеко от остановки общественного транспорта. Местная администрация мер не предприняла.

Прокуратурой в администрацию Пролетарского района внесено представление. Решается вопрос о привлечении виновных к административной ответственности.

В настоящее время свалка ликвидирована.

ИА REGNUM сообщало, что горы грязного снега ранее обнаружили жители микрорайона Военвед в Ростове-на-Дону. По мнению ростовчан, снег необходимо вывозить за черту города.