Элиста, 5 февраля, 2022, 09:34 — ИА Регнум. Глава Калмыкии Бату Хасиков вместе с земляками пожелал сборной России ярких побед в Пекине, несмотря на те условия, в которых пройдут спортивные состязания.

Ройтер Михаил Григорьевич. Хоккей. 1961

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«Мы всей страной будем болеть за наших спортсменов. Да, в этом году свои ограничения привносит COVID-19. Кроме того, несколько стран объявили дипломатического бойкот, что также усиливает напряжение. Но мы надеемся, что Китай, несмотря ни на что, проведет Олимпиаду на высшем уровне», — отметил Хасиков в Instagram.

Также глава Калмыкии мечтает, чтобы юные спортсмены из степной республики входили в состав сборной России и на зимних Олимпийских играх.