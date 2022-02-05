Киев, 5 февраля, 2022, 08:21 — ИА Регнум. Депутат Верховной рады Украины Виктор Черных («Оппозиционная платформа — За жизнь») считает, что украинский президент Владимир Зеленский не смог поехать на открытие XXIV зимних Олимпийских Игр в Пекине из-за «прямого запрета» со стороны властей США. Об этом Черных написал на своей странице в социальной сети Facebook.

Иван Шилов ИА REGNUM Зеленский

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Депутат Черных напомнил, что Олимпийские игры всегда считались символом мира, а приезд мировых лидеров на Олимпиаду — тоже своего рода традиция. Однако именно западные страны призвали к бойкоту Олимпийских игр в столице Китая, и хотя западные атлеты на Олимпиаду поехали, многие западные политики в церемонии открытия не участвовали.

«Судя по всему, в отношении нашего президента Зеленского кураторы из США тоже ввели санкции — запрет на въезд в Китай! Как еще можно объяснить его отсутствие на таком эпохальном мероприятии», — пишет Черных.

Он подчеркивает, что, приехав в Пекин, Зеленский вполне мог продвинуть отношения Украины с Китаем — одной из ведущих мировых держав. А также попытаться решить жизненно важные вопросы для Украины.

«И просто перейти от слов и громких обещаний к делу. Но кто ж ему позволит?» — пишет депутат Рады.

По мнению Черных, украинские власти вовсе не думают о спорте и спортивных достижениях, их куда больше заботит, чтобы украинские атлеты не фотографировались с российскими и не стояли с ними рядом во время любых мероприятий.