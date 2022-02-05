На учения в Белоруссию прибыли российские штурмовики Су-25СМ
Брест, Белоруссия, 5 февраля, 2022, 07:33 — ИА Регнум. Штурмовики Су-25СМ ВКС России, дислоцированные в Восточном военном округе (ВВО), завершили перебазирование на военные аэродромы Белоруссии. Об этом 5 февраля сообщает пресс-служба Минобороны РФ.
Пилоты, привлекаемые к проверке сил реагирования Союзного государства России и Белоруссии, во время перелёта в Брестскую область из Приморского края преодолели расстояние более семи тысяч километров.
Как сообщало ИА REGNUM, дивизион зенитного ракетного комплекса (ЗРК) С-400 «Триумф» объединения ВВС и ПВО Восточного военного округа (ВВО) прибыл на полигон в Брестской области Белоруссии, где приступил к оборудованию стартовых позиций.
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