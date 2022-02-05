Брест, Белоруссия, 5 февраля, 2022, 07:33 — ИА Регнум. Штурмовики Су-25СМ ВКС России, дислоцированные в Восточном военном округе (ВВО), завершили перебазирование на военные аэродромы Белоруссии. Об этом 5 февраля сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

Mil.ru Летчик Су-25

Пилоты, привлекаемые к проверке сил реагирования Союзного государства России и Белоруссии, во время перелёта в Брестскую область из Приморского края преодолели расстояние более семи тысяч километров.

пресс-служба Минобороны РФ «По прибытии на аэродром временного базирования российские экипажи изучат маршруты предстоящих полётов, отработают взаимодействие с группой руководства полётами и приступят к выполнению задач по предназначению».

Как сообщало ИА REGNUM, дивизион зенитного ракетного комплекса (ЗРК) С-400 «Триумф» объединения ВВС и ПВО Восточного военного округа (ВВО) прибыл на полигон в Брестской области Белоруссии, где приступил к оборудованию стартовых позиций.

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