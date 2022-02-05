Найроби, 5 февраля, 2022, 07:14 — ИА Регнум. В Кении стартует 14-дневная операция по борьбе с нападениями боевиков и стабилизации обстановки в округах Эльгейо Мараквет, Баринго и Западный Покот. Об этом заявил министр внутренних дел страны Фред Матианги, выступая после встречи с общественными и политическими лидерами указанных районов, пишет новостное агентство Deutsche Welle Idhaa ya Kiswahili.

По словам министра, власти создадут специальную оперативную группу для проведения воздушных и наземных операций. Для ликвидации боевиков будет использовано современное оборудование и привлечены полицейские подразделения. Особенный акцент будет уделен укреплению безопасности в школах, которые не могут функционировать из-за деятельности преступных группировок.

За последний месяц от рук боевиков скончались более семи человек. Не так давно представитель Кении в парламенте Восточноафриканского сообщества Флоренс Джематиа был обвинен в подстрекательстве к насилию в округе Баринго. Матианги предупредил, что государственные лидеры, которые провоцируют конфликты с повстанцами, окажутся под арестом.