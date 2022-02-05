Бисау, 5 февраля, 2022, 12:38 — ИА Регнум. Экономическое сообщество стран Западной Африки (ЭКОВАС) направит войска для стабилизации ситуации в Гвинею-Бисау, где недавно произошла попытка государственного переворота. Об этом пишет новостное агентство VOA Swahili.

Западноафриканский блок принял данное решение во время внеочередной сессии, состоявшейся в городе Аккра, Гана. Помимо этого, участники встречи также оценили ситуацию в Буркина-Фасо, Гвинее и Мали.

Согласно коммюнике ЭКОВАС, войска миссии для осуществления операции в Гвинее-Бисау будут отправлены из Гамбии, которая стала местом постоянной дислокации вооруженных сил организации. В 2017 году здесь были проведены выборы, в результате которых ушел в отставку Яйя Джамме, пребывавший на посту главы Гамбии в течение более 20 лет.

Последняя миссия ЭКОВАС по стабилизации в Гвинее-Бисау была развернута в период с 2012 по 2020 гг. Войска покинули западноафриканское государство после инаугурации президента Умаро Сиссоко Эмбало, который заявил, что ему не нужна помощь извне, положившись на национальную армию.

Известно, что прокуратура Гвинеи-Бисау уже составила список из 20 человек, предположительно причастных к неудавшейся попытке государственного переворота. В число подозреваемых вошли высокопоставленные должностные лица из министерства внутренних дел, лидеры главной оппозиционной партии страны PAIGC и некоторые военнослужащие.