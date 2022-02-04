Рамалла , 5 февраля, 2022, 01:41 — ИА Регнум. В Палестине за прошедшие сутки скончались десять пациентов с коронавирусной инфекцией, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения страны.

Палестина

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«Пятеро умерли на Западном берегу реки Иордан, пятеро других скончались в секторе Газа от коронавируса», — заявили в ведомстве.

Таким образом, общее число жертв осложнений COVID-19 на палестинской территории выросло до 5 1444 человек. Также за минувшие сутки в стране подтвердили еще 6570 случаев заражения коронавирусом нового типа.

Отмечается, что за прошедшие две недели в Палестине зафиксирован существенный прирост заболевших коронавирусной инфекцией. Эксперты связывают это с распространением штамма «Омикрон».