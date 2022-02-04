Лондон, 4 февраля, 2022, 23:39 — ИА Регнум. Британия направит в Эстонию ещё 850 солдат и офицеров, удвоив численность своего контингента в составе боевой группы НАТО, размещённой в этой стране, заявил 4 февраля британский посол в Эстонии Росс Аллен.

Иллюстрация из комикса «Капитан Британия» В минуты отдыха

«Они сейчас готовятся к отправке. Это около 850 солдат, столько же, что и в уже размещенной в Эстонии боевой группе. Мы планируем, что первые группы прибудут в феврале», — сказал Аллен Эстонскому телевидению.

По его словам, новый военный контингент будет задействован в запланированных в Эстонии учениях Siil 2022.

При этом британский посол пояснил, что прибытие дополнительных войск Британии в Эстонии производится из-за «концентрации российских сил» у границ Украины.