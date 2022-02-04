Рим, 4 февраля, 2022, 23:39 — ИА Регнум. Проблемы работодателей Италии с наймом новых сотрудников связаны с недостаточно высоким уровнем зарплатного предложения, заявил в пятницу, 4 февраля, министр труда Андреа Орландо.

Татьяна Раджабова ИА Красная Весна Евро

Так он прокомментировал «жалобы» ряда предпринимателей на невозможность найти новых сотрудников. Часть бизнесменов, в свою очередь, полагают, что в стране слишком много граждан получают пособие по бедности и потому не испытывают большого желания работать.

«Пособие по гражданству« было введено в Италии в 2019 году по инициативе популистского «Движения 5 звезд». Все граждане, чьи доходы составляют менее 780 евро в месяц (включая 280 евро расходов на жилье, если требуется), могут получить от государства «разницу». Пособие получает более миллиона семей страны (более 3 миллионов человек).

Общенациональный карантин в Италии продлился с марта по май 2020 года. Вновь ограничивать экономическую активность — но уже фрагментарно — власти начали с приходом «второй волны» осенью 2020 года. Страна потеряла десятки миллиардов евроиз-за отсутствия туристов, сокращения объемов производства и экспорта. По итогам года объем ВВП снизилсяна 8,9%, а госдолг вырос более чем на 20% ВВП, превысив отметку 155% ВВП.

Число безработных выросло более чем на миллион, в основном это граждане с временными и «серыми» контрактами, занятые в сферах туризма, общественного питания, торговли. В апреле 2021 года Италия подала заявку на получение «восстановительных» грантов и кредитов ЕС, она была утверждена летом 2021 года. Средства (191 млрд евро, в том числе 122 млрд евро кредитов) должны поступать частями до 2026 года включительно. В 2021 году восстановительный рост ВВП составил 6,5%.