Берлин, 4 февраля, 2022, 22:23 — ИА Регнум. Визит министра иностранных дел Германии Анналены Бербок на Украину состоится 7−8 февраля, сообщила 4 февраля журналистам представитель германского МИД Андреа Зассе.

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Дмитрием] Кулебой». Зассе «В Киеве [Бербок] посетит мемориал памяти жертв голодомора. Затем она проведёт переговоры с [украинским] коллегой [».

Кроме того, отметила германский дипломат, Бербок 7 февраля встретится с украинским президентом Владимиром Зеденским, после чего поедет в Запорожье, где «она посетит линию соприкосновения».