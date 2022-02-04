Киев, 4 февраля, 2022, 21:23 — ИА Регнум. Информацию о том, как прошли его переговоры с российским министром иностранных дел Сергеем Лавровым, передал по телефону американский госсекретарь Энтони Блинкен украинскому коллеге Дмитрию Кулебе, сообщили 4 февраля в пресс-службе МИД Украины.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Украина

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«Госсекретарь проинформировал главу украинской дипломатии об итогах своих контактов на этой неделе с российским министром иностранных дел», — говорится в сообщении украинского внешнеполитического ведомства.

Также сказано, что дипломаты «согласовали дальнейшие шаги Украины и США в реализации стратегии проактивного сдерживания России от дальнейшей агрессии».

Переговорщики отметили «существенный прогресс в подготовке скоординированных евроатлантических санкций против РФ и выходе этой работы на завершающий этап».

Обсудили они и «динамику переговоров в рамках «нормандского формата», при этом «выразив надежду на то, что Российская Федерация продемонстрирует конструктивную позицию в следующих раундах переговоров».

Кулеба, отмечает украинский МИД, поблагодарил Блинкена и весь народ США «за беспрецедентную помощь, которую США предоставили и продолжают оказывать Украине для укрепления обороноспособности» страны.

Со своей стороны Блинкен подтвердил, что американское руководство прорабатывает вопрос предоставления Киеву дополнительной помощи «для усиления экономической и финансовой уверенности Украины в условиях негативного влияния рисков безопасности со стороны РФ на её экономику».

«Дмитрий Кулеба поблагодарил американскую сторону за передачу Украине информациио возможной подготовке Российской Федерацией сфабрикованных поводов для обострения, — говорится в сообщении. — Министр и госсекретарь согласились, что публикация такой информации позволяет предотвратить воплощение подобных планов в действительность и договорились и дальше взаимодействовать в этой сфере».