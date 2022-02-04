Москва, 4 февраля, 2022, 21:38 — ИА Регнум. Публикацию ответа США и НАТО России в испанской газете нельзя считать неожиданностью. Об этом 4 февраля заявил корреспонденту ИА REGNUM политолог, кандидат политических наук, исполнительный директор мониторинговой организации CIS-EMO Станислав Бышок.

Иван Шилов ИА REGNUM США

«Ни факт публикации как бы секретного документа, ни его содержание не стали большой неожиданностью. Со времён публикаций WikiLeaks стало очевидно, что тайная дипломатия — это уже понятие из прошлого, а современность становится всё более прозрачной», — заявил эксперт.

Политолог считает, что если какая-то информация становится известной в паре десятков стран, то с огромной вероятностью она станет достоянием мировой общественности. В этом смысле открытая публикация Москвой изначальных требований по гарантиям безопасности во многом была связана именно с пониманием того, что этот документ никак нельзя будет утаить, уверен Бышок. В свою очередь, пожелание американской стороны сохранить их ответ в тайне сразу показалось малореализуемым.

Что же касается содержания ответа США и их союзников по НАТО на российские требования по гарантиям безопасности, то всё оказалось ожидаемо, полагает эксперт.

Станислав Бышок «НАТО не собирается отказываться от политики открытых дверей с прицелом на Украину и, возможно, Грузию, но предлагает России продолжить переговоры по тем аспектам безопасности, которые не задевают базовые для альянса установки. В Москве такой ответ не вызвал восторгов, однако никто и не предполагал, что НАТО согласиться демилитаризовать свой восточный фланг и закрыть дорогу потенциальным новым членам альянса».

Широкие консультации по размещению ракет средней дальности и сокращению количества и масштабов учений у границ друг друга — не самый плохой вариант на сегодняшний день, учитывая относительную слабость позиции России в отношении западных стран, заключил политолог.