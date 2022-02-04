Белград, 4 февраля, 2022, 20:52 — ИА Регнум. Позиция, которую власти Сербии занимают по отношению к возможному конфликту между Украиной и Россией, в международном праве определяется как «дружественный нейтралитет». Но в случае какого-то затяжного противостояния не исключено, что режим президента Александра Вучича занял бы сторону Запада и НАТО. Такое мнение ИА REGNUM высказал профессор международного права юридического факультета Университета в Косовской Митровице Деян Мирович.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Сербия

Напомним, что ранее МИД Сербии заявил, что Белград выступает за мирное урегулирование конфликта между Россией и Украиной, и что возможная эскалация отрицательно скажется на внешней политике Сербии, так как «речь идет о двух братских и дружеских славянских народах».

По мнению эксперта, внешнеполитический курс режима Александра Вучича лучше всего иллюстрирует недавнее присоединение Белграда к санкциям против Минска несмотря на то, что Белоруссия всегда являлась одним их самых близких союзников Сербии.

«Вспомним поддержку, которую Белоруссия оказывала Сербии во время агрессии НАТО в 1999 году. Поэтому санкции против Белоруссии, к которым присоединился Белград, не только незаконны с точки зрения международного права, так как любые санкции должны вводиться лишь на основании решений СБ ООН, но еще и глубоко аморальны», — рассказал Мирович.

Эксперт также обратил внимание на тот факт, что в настоящее время между Сербией и Болгарией строится альтернативный газопровод, который должен диверсифицировать источники снабжения Сербии газом, как это и было определено в статье 8 Вашингтонского соглашения.

«Вучичу мешает занять сторону Запада и то, что Сербия зависит от российского газа. Если бы этого не было, не исключено, что Александр Вучич в случае длительного конфликта между Россией с одной стороны и Украиной как инструмента НАТО с другой занял бы сторону НАТО, как это ранее сделала Черногория», — подытожил Деян Мирович.