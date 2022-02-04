Вашингтон, 4 февраля, 2022, 20:00 — ИА Регнум. Расширение Североатлантического альянса на восток и поглощение бывших стран Варшавского договора и республик СССР это «история большого успеха», заявил 4 февраля генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в интервью американскому телеканалу MSNBC.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Йенс Столтенберг

По его словам, эта «история большого успеха» поспособствовала распространению свободы и демократии в Европе.

Так он прокомментировал совместное заявление России и Китая, выступивших против дальнейшего расширения НАТО, подходов эпохи холодной войны, и потребовавших уважать суверенитет, национальные интересы и сферу безопасности других стран.

«Расширение НАТО за последние десятилетия стало историей большого успеха. Страны Центральной и Восточной Европы присоединились к альянсу, число членов почти удвоилось с конца холодной войны. Это помогло распространить свободу и демократию по Европе», — заявил по этому поводу Столтенберг.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава МИД России Сергей Лавров, отвечая на просьбу журналистов прокомментировать высказывания Столтенберга, заявил, что генсек НАТО потерял связь с реальностью.